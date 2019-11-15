«Попросил закурить, после напал»: казанец ответит в суде за изнасилование и грабеж

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ» Гульнара Аухадиева). Советский районный суд Казани рассматривает дело об изнасиловании 39-летней женщины. В июле она приехала в гости к сестре и оказалось жертвой злоумышленника.

На слушание пришла потерпевшая вместе со своей сестрой. Женщина рассказала, что приехала в гости к родственнице и в тот злополучный вечер вышла в магазин, где и произошла встреча с насильником.

«На улице ко мне обратился мужчина, попросил сигарету. Я угостила, и мы разговорились. Завязался диалог, мы даже успели пройти какое-то расстояние вместе, и тут он резко набросился на меня. Я вырывалась как могла, оказывала сопротивление, но никто из окружающих не пришел на помощь, все сразу разбежались», — рассказала Мария (имя изменено).

Злоумышленник не сразу отпустил женщину. Он забрал у нее из рюкзака 25 тысяч рублей и золотую цепь, а также пригрозил, что не отдаст телефон и паспорт до тех пор, пока она напоследок не купит ему что-нибудь горячительное.

После того, как женщина согласилась, насильник вернул ей телефон с документами, а сам скрылся.

На следующий день после случившегося Мария снова вышла в магазин и у соседнего ломбарда встретила своего обидчика. Он как раз пытался сбыть украденную у нее накануне золотую цепь.

Женщина подождала его на улице, а затем потребовала вернуть украденное. Пригрозила, что в противном случае обратится в полицию. Мужчина ответил отказом и вновь скрылся. Однако долго прятаться ему не пришлось, сотрудники ломбарда предоставили женщине все координаты злоумышленника, и уже через 4 часа по его адресу был направлен наряд полицейских.

Оказалось, что он жил недалеко от парка Комсомолец, а в день нападения на Марию успел ограбить таксиста и еще одну женщину.

Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов в зал не пустили. Мария надеется, что ее обидчик понесет справедливое наказание и ответит по всей строгости закона.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.