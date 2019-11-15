(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Аферисты похитили у пары из Бугульмы 120 тысяч рублей и оформили на мужчину кредит, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Вчера в полиции 44-летняя женщина рассказала, что хотела сдать в аренду квартиру, но ее обманули.

Неизвестные сообщили, что готовы внести предоплату и попросили номер ее карты, женщина дала им номер счета мужа.

Вскоре аферисты сообщили, что якобы случайно перевели на карту не 13, а 130 тысяч рублей, после чего доверчивые супруги отправились к банкомату, сняли деньги со счета и перевели их злоумышленникам.

Вскоре потерпевшая также обнаружила, что некто оформил на ее супруга кредит на сумму в 145 тысяч рублей.

В данный момент полиция пытается установить личности преступников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.