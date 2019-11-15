(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Прокуратура Чистополя требует арестовать имущество трех предприятий за долг в 2 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По итогам проверки надзорное ведомство выяснило, что организации «Оптик-Мастер», «Авиценна» и «Металлстрой» не выплатили в общей сложности два миллиона рублей налогов.

Так как меры к погашению должники не принимали, прокуратура санкционировала решение налоговой об аресте имущества организаций, а их руководителям напомнила о необходимости как можно скорее расплатиться с долгами.

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