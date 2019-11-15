Дмитрий Зубов оценил работу сельхозкооператива «Колос» Алексеевского района РТ

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов высоко оценил работу потребительского кооператива «Колос» Алексеевского района Татарстана.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ, Дмитрий Зубов, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов посетили Алексеевское райпо. Гости ознакомились с деятельностью местной заготовительной базы и осмотрели цеха сельскохозяйственного потребительского перерабатывающе-сбытового кооператива «Колос».

Этот СППСК производит из местного сырья мясную, хлебобулочную и рыбную продукцию, а также лимонад. Годовой объем продукции, производимой кооперативом, превышает 70 млн рублей. Как уточнили в Минсельхозпроде РТ, кооператоры производят более 1,5 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, около 60 тонн колбасных и мясных полуфабрикатов, примерно 30 видов мясной продукции, а также свыше 22 тыс. декалитров лимонада.

Дмитрий Зубов во время обхода объектов кооператива отметил, что СППСК «Колос» является «одним из ярчайших примеров эффективной кооперативной деятельности».

При посещении Алексеевского райпо гости также осмотрели склад лекарственно-технического сырья, где заготавливают и хранят традиционные дикоросы – душицу, пижму, зверобой, боярышник, рябину, и склад вторичного сырья по переработке органической продукции.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ отмечает, что Алексеевское райпо за год закупает у населения сельхозпродуктов и сырья на сумму более 70 млн рублей. Благодаря деятельности сельских кооператоров по заготовке сырья сельчане имеют возможность получить дополнительный доход от реализации продукции, произведенной на их частных подворьях.

Согласно информации профильного министерства, Татпотребсоюз – лидер по заготовке дикоросов в системе потребительской кооперации Центросоюза. Так, в прошлом году кооператоры республики заготовили 526 тонн дикорастущей и сельскохозяйственной продукции, а за девять месяцев этого года – 428 тонн.

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