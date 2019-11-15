Активисты добились утилизации павших животных в селе под Тетюшами

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане добились утилизации мертвых сельскохозяйственных животных в селе Большие Тарханы Тетюшского района республики. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ РТ.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились сельчане, рассказав, что тела сельскохозяйственных животных лежат на открытой местности. Забор, огораживавший территорию захоронения, оказался сильно поврежден. К тому же, здесь отсутствовали какие-либо указатели, и местные жители опасались, что место может стать источником инфекционных болезней.

Из Главного управления ветеринарии Кабмина РТ ответили, что в настоящее время органы местного самоуправления приводят биотермическую яму в удовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние. Тела мертвых животных были утилизированы.

В Больших Тарханах находятся два места для захоронения животных – биотермическая яма и сибиреязвенный скотомогильник (находится в надлежащем состоянии).

«Хотелось бы, чтобы все существующие нормы исполнялись, а жители в сельской местности были уверены в их соблюдении и в своей безопасности», – отметил член регионального штаба ОНФ в Татарстане Ринат Фазылов.

Общественники мониторят состояние скотомогильников республики и призывают собственников соблюдать необходимые меры по утилизации не только опасных сибиреязвенных, но и относительно безопасных биотермических ям.

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