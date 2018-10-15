Приуроченное ко Дню матери вручение сертификатов на маткапитал пройдет в Казани

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Казани будет организовано торжественное вручение сертификатов на материнский капитал.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, церемония в Центре семьи «Казан» пройдет 21 ноября. Она будет приурочена ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября (в этом году – 24-го числа – прим. Т-и).

«Всего в этот день сертификаты получат семь казанских семей», – отметили в мэрии.

На мероприятии выступят вокальные исполнители и творческие коллективы города. В частности, должны состояться выступления Амины Гильмановой, Амины Ахмедьяновой и Никиты Суркова.

Всего в этом году маткапитал в столице Татарстана получила 5 тыс. 631 семья, а в целом по республике его обладателями стали 14 тыс. 762 семьи, пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по РТ.

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