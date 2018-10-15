WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

15 ноября 2019, 13:16

Общество

Приуроченное ко Дню матери вручение сертификатов на маткапитал пройдет в Казани

Рекомендуем

Общество

Приуроченное ко Дню матери вручение сертификатов на маткапитал пройдет в Казани

Фото: архив/Рамиль Гали

Обладателями сертификатов станут семь живущих в столице Татарстана семей.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Казани будет организовано торжественное вручение сертификатов на материнский капитал.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, церемония в Центре семьи «Казан» пройдет 21 ноября. Она будет приурочена ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября (в этом году – 24-го числа – прим. Т-и).

«Всего в этот день сертификаты получат семь казанских семей», – отметили в мэрии.

На мероприятии выступят вокальные исполнители и творческие коллективы города. В частности, должны состояться выступления Амины Гильмановой, Амины Ахмедьяновой и Никиты Суркова.

Всего в этом году маткапитал в столице Татарстана получила 5 тыс. 631 семья, а в целом по республике его обладателями стали 14 тыс. 762 семьи, пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по РТ. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане предложили наделить МВД правом проверять членов избирательных комиссий
Новости дня
13:35
Альфа-Банк – в числе лидеров по запасу средств на счетах

Этот показатель отражает высокий уровень платежеспособности банка.

13:24
В Татарстане предложили наделить МВД правом проверять членов избирательных комиссий

Парламентарии рассмотрели изменения в Избирательный кодекс РТ.

13:23
Курение в доме привело к пожару в Татарстане, в котором погиб пожилой мужчина

Площадь пожара, вспыхнувшего сегодня утром в небольшом частном доме в селе Нижняя Уратьма, составила 42 кв. метра.

13:20
ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»

Сделка стала для банка еще одним этапом по формированию жилищной экосистемы.

13:16
Приуроченное ко Дню матери вручение сертификатов на маткапитал пройдет в Казани

Обладателями сертификатов станут семь живущих в столице Татарстана семей.

13:02
Футбольный агент прокомментировал информацию о переходе игрока «Краснодара» в «Рубин»

Сведения о заинтересованности казанского клуба в услугах полузащитника Юнеса Намли появились накануне вечером в СМИ.

13:00
Альфа-Банк выплатит стипендию студентам КФУ

Каждый стипендиат «Альфа-Шанса» в течение первых двух лет учебы в вузе будет получать ежемесячно 5 тыс. рублей.

12:50
Исследователи объяснили секрет рекордно долгой жизни
12:45
В Сармановском районе РТ после реконструкции открылось здание отдела полиции

На торжественном открытии обновленного здания глава МВД по РТ Артем Хохорин вручил начальнику отдела полиции ключи от автомобиля «Лада Гранта».

12:40
Большую часть средств по программе самообложения в РТ направляют на ремонт дорог

Председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин отметил важность программы для татарстанцев.

12:40
Страховой Дом ВСК и Европлан предложили таксопаркам особые условия

Благодаря страхованию в ВСК клиент сможет защитить свой транспорт от угона и полной гибели.

12:32
Казанцы выступили против установки колеса обозрения в парке Урицкого

Частный инвестор предложил установить 36-метровый аттракцион, но последнее слово будет за горожанами.

12:24
За шесть лет на реализацию программы самообложения в РТ выделили более 4 млрд рублей

В 2018 году практически все 856 сельских поселений Татарстана приняли участие в программе.

12:20
Потерявшему два литра крови игроку «Рубина» продлили курс реабилитации

17-летний Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реабилитационном центре в Подмосковье.

12:15
Хохорин о требованиях к полицейским: «Набираем людей как в отряд космонавтов»

Высокие требования к личному составу являются одной из причин дефицита кадров, отметил глава МВД РТ.

12:11
Три года в колонии проведет житель Татарстана, жестоко избивший отца черенком от вил

Пожилого мужчину с многочисленными травмами доставили в больницу.

12:04
Граждане Узбекистана в Казани проголосуют на выборах в парламент в Генконсульстве

Выборы в Законодательную палату страны пройдут 22 декабря этого года.

11:59
С начала года ОБОП Татарстана раскрыл 64 преступления, совершенных участниками ОПГ

Сегодня отмечается День создания Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России.

11:56
ОНФ начал с Казани формирование Государственной архитектурной политики России

Документ должен стать дополнением к федеральному закону «Об архитектурной деятельности».

11:52
К избирательной кампании-2020 надо готовиться уже сейчас, заявил Мухаметшин

Председатель Высшего совета движения «Татарстан – Новый век» призвал его актив участвовать в праймериз «Единой России».

11:44
Дмитрию Зубову презентовали новый формат сельских магазинов в Татарстане

В республике с каждым годом растет количество автолавок, обслуживающих отдаленные населенные пункты.

11:36
Женский ФК «Мирас» занял 8-е место в первом дивизионе чемпионата России по футболу

До этого казанский клуб четыре года не выходил в финальный этап чемпионата России.

11:33
Из колонии в Нижнем Новгороде сбежал осужденный за сексуальное насилие житель РТ

Пропажу мужчины обнаружили сотрудники колонии в среду, 12 ноября.

11:28
Гидрометцентр России назвал наиболее «депрессивный» месяц года
11:16
В Казани расскажут о значении релятивистского вызова для науки

Вторая лекция из цикла «Злой демон Декарта» пройдет в ЦСК «Смена».

События