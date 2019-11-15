Курение в доме привело к пожару в Татарстане, в котором погиб пожилой мужчина

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Курение в доме привело к пожару в Татарстане, в котором погиб 63-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 7.26 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Нижняя Уратьма горит частный дом.

Пожарным удалось быстро справиться с огнем. Площадь пожара составила 42 кв. метра. Внутри сгоревшего здания было обнаружено тело 63-летнего мужчины – брата хозяина дома.

Предварительная причина трагедии – неосторожность при курении.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.