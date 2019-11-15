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Татар-информ

15 ноября 2019, 13:24

ПолитикаОбщество

В Татарстане предложили наделить МВД правом проверять членов избирательных комиссий

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ПолитикаОбщество

В Татарстане предложили наделить МВД правом проверять членов избирательных комиссий

Фото: Александр Эшкинин

Парламентарии рассмотрели изменения в Избирательный кодекс РТ.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане предлагают наделить МВД правом проводить проверки членов избирательных комиссий. Изменения в Избирательный кодекс РТ рассмотрели сегодня депутаты на заседании Комитета Госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Предлагается наделить территориальный орган МВД России правом проводить проверки в отношении лиц, назначаемых членами избирательных комиссий. Кроме того, представлять по ним сведения об осуждении или факте уголовного преследования, привлечении к административной ответственности за нарушения законодательства о выборах и референдумах по запросу назначающего их органа», – рассказала депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

Парламентарий уточнила, что пока за министерством законодательно не закреплено право проводить проверки членов избирательных комиссий.

По словам Ратниковой, предлагается также предоставить возможность голосовать на выборах в органы госвласти Татарстана и на референдуме гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования. «Такая возможность реализуется путем подачи заявления о включении в список избирателей или участников референдума по месту фактического нахождения с помощью механизма “Мобильный избиратель”», – пояснила она.

Депутат добавила, что законопроектом предлагается включать в списки избирателей жителей, работающих вахтовым методом, по аналогии с избирателями, находящимися в местах временного пребывания. «То есть так голосуют избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, избиратели, которые находятся в день голосования в больницах или местах содержания под стражей, а также военнослужащие», – отметила она.

Парламентарии рассмотрели законопроект, которым вносятся изменения в Избирательный кодекс РТ и отдельные законодательные акты. Документ подготовлен в связи с принятием федерального закона от 29 мая 2019 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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