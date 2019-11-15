WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

15 ноября 2019, 13:35

Экономика и финансы

Альфа-Банк – в числе лидеров по запасу средств на счетах

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Экономика и финансы

Альфа-Банк – в числе лидеров по запасу средств на счетах

Этот показатель отражает высокий уровень платежеспособности банка.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Альфа-Банк занял четвертое место среди российских банков по объему денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах на конец 2018 года, уступив только Сбербанку, Газпромбанку и ВТБ. Об этом свидетельствует опубликованный сегодня рейтинг РБК, рассчитанный на базе отчетности крупнейших компаний и банков России.

Объем денежных средств Альфа-Банка и их эквивалентов на конец 2018 года составил 297,8 млрд рублей. Данный показатель отражает высокий уровень платежеспособности Альфа-Банка – его способность своевременно и в полном объеме исполнить обязательства перед клиентами и контрагентами (например, для выплат по вкладам).

«Альфа-Банк очень дорожит доверием своих клиентов. Существенный объем запасов на счетах говорит в первую очередь о масштабе бизнеса и надежности Альфа-Банка, вновь подтверждая наши позиции крупнейшего частного банка страны. Это результат нашей успешной стратегии, сочетающей амбициозный рост и высочайшее качество финансовых продуктов», – прокомментировал это достижение заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

По данным Banki.ru на 1 октября 2019 года, Альфа-Банк лидирует среди частных финансовых организаций и занимает пятую позицию среди всех банков страны по объемам активов и капитала. Капитал Альфа-Банка составляет 443,6 млрд рублей.

В ходе подготовки рейтинга РБК приоритетно использовал данные консолидированной групповой отчетности по МСФО. Для анализа компаний, по которым она недоступна, были использованы данные отчетности по РСБУ, предоставленные компаниями Росстату, отмечается в публикации РБК.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель – 34,7 млрд. долларов США, совокупный капитал – 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживаются более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделение и филиал, включая дочерний банк в Нидерландах. 

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