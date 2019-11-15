Футбольный агент прокомментировал информацию о переходе игрока «Краснодара» в «Рубин»

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Футбольный «Рубин» называют одним из наиболее вероятных кандидатов на переход нынешнего игрока «Краснодара» Юнеса Намли. Информация об этом появилась накануне вечером в ряде спортивных СМИ.

Агент полузащитника «Краснодара», представитель агентской компании Forza Sports Group Ревьен Канхай заявил, что пока не осведомлен об интересе казанского клуба к игроку.

«Я ничего не знаю об интересе “Рубина“. Шанс, что Юнес покинет “Краснодар“ этой зимой? Всегда есть шанс», – приводит слова Канхая сайт Sport24.ru.

Ранее источник сообщил, что казанский клуб может начать переговоры по переходу игрока уже этой зимой.

Юнес Намли перешел из голландского «Зволле» в «Краснодар» в мае 2019 года. Сумма трансфера составила 2 млн евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 25-летний футболист, имеющий гражданство Дании и Марокко, провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну передачу.

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