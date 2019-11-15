Альфа-Банк выплатит стипендию студентам КФУ

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Седьмой год подряд Альфа-Банк проводит конкурсный отбор студентов-первокурсников на участие в стипендиальной программе «Альфа-Шанс». Эту благотворительную программу банк реализует в 18 ведущих вузах страны. В Казани партнером программы выступает Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Десять первокурсников, которые в этом году успешно прошли конкурсный отбор, получат стипендии Альфа-Банка. Испытания традиционно были организованы в три этапа: конкурс портфолио, конкурс эссе на заданную тему и очное собеседование с представителями банка.

Каждый стипендиат «Альфа-Шанса» в течение первых двух лет учебы в вузе будет получать ежемесячную стипендию – 5 тыс. рублей. В общей сложности на каждого стипендиата банк выделяет по 120 тыс. рублей. Программа «Альфа-Шанс» благотворительная: студенты не имеют перед банком никаких обязательств. Единственное условие – учиться на «хорошо» и «отлично» и не иметь академических задолженностей.

«С каждым годом участники программы удивляют нас все больше и больше – своими талантами, увлечениями и устремлениями. Мы рады дать им возможность реализовать свои самые смелые мечты на таком важном этапе их профессионального становления. Мы высоко ценим наше многолетние партнерство с Казанским федеральным университетом в части поддержки талантливой молодежи и благодарим их за помощь в реализации программы», – отметил директор розничного бизнеса ОО «Казанский» Альфа-Банка Альберт Кильдеев.

По состоянию на 2019 год в программе «Альфа-Шанс» участвуют 18 вузов из 14 городов России. Комиссией ежегодно отбираются следующие группы стипендиатов: 50 студентов-первокурсников из Москвы, 16 из Санкт-Петербурга и по десять из Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Тюмени, Ульяновска и Уфы.

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