(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Сармановском районе РТ после реконструкции открылось здание отдела полиции, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

В торжественной церемонии открытия обновленного здания приняли участие Главный федеральный инспектор РТ Ренат Тимерзянов, глава МВД по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин и глава муниципального района Фарит Хуснуллин.

Министр внутренних дел республики поздравил полицейских с новосельем и отметил, что обновленное здание стало отличным подарком к прошедшему профессиональному празднику.

В завершение мероприятия Артем Хохорин вручил начальнику отдела полиции ключи от нового автомобиля «Лада Гранта», а глава Сармановского района презентовал полицейским сертификат на приобретение компьютерной техники.





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