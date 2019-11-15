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Татар-информ

15 ноября 2019, 18:10

ОбществоСельское хозяйство

Жителей Татарстана приглашают на ярмарки, организованные Минсельхозпродом РТ

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ОбществоСельское хозяйство

Жителей Татарстана приглашают на ярмарки, организованные Минсельхозпродом РТ

Горожане могут уточнить адреса ярмарочных площадок, ассортимент продукции, оставить свои пожелания по телефонам горячей линии.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Минсельхозпрод РТ приглашает жителей республики на ярмарки, где можно купить сельхозпродукцию по доступным ценам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в профильном министерстве. 

16 ноября ярмарки по реализации сельхозпродукции состоятся во всех районах Казани, а также в Набережных Челнах и поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района.

На торговых площадках посетителям предложат широкий ассортимент продукции, доставленной из районов хозяйствами и другими предприятиями АПК. Это, в частности, мясо скота и птицы, колбасные изделия, картофель и овощи, молоко, масло сливочное и растительное, сыры, яйца куриные, мука, макаронные изделия, крупы, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, сахар и другие продовольственные товары.

«Сельскохозяйственные ярмарки традиционно пользуются у горожан, особенно старшего поколения, хорошим спросом и имеют большое социальное значение, поэтому Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ принято решение об открытии "Горячей телефонной линии" по вопросам проведения ярмарок», – приводит слова главы Минсельхозпрода республики Марата Зяббарова сайт ведомства.

Жители республики могут уточнить адреса ярмарочных площадок, ассортимент продукции, оставить свои пожелания и замечания по телефонам горячей линии: (843) 221-76-23, 221-76-24. Также с адресами этих площадок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода РТ.

На ярмарках в Казани, которые пройдут в субботу, пенсионеров угостят горячим чаем с выпечкой, на ярмарке возле Московского рынка приготовят в казане плов для угощения пожилых посетителей. Руководство Минсельхозпрода РТ в субботу, 16 ноября, проинспектирует ярмарочные площадки в Казани, отметили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации пресс-службы, на торговые площадки пяти весенних и девяти осенних ярмарок, организованных в текущем году Минсельхозпродом РТ в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе, было завезено продукции на общую сумму 849,2 млн рублей. «Горожане приобрели 1256 тонн мяса, 318 тонн разливного молока, 557 тонн муки и 655 тонн сахарного песка», – сообщается на сайте министерства.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Минсельхозпроде республики открыли горячую телефонную линию по вопросам проведения ярмарок.

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