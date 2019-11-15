Три года в колонии проведет житель Татарстана, жестоко избивший отца черенком от вил

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Три года в колонии строгого режима проведет ранее судимый житель Татарстана, жестоко избивший отца черенком от вил. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, вечером 11 июля 41-летний житель деревни Верхние Кибякози поссорился с отцом и жестоко избил его, в том числе нанес пожилому мужчине не менее 10 ударов черенком от вил. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу.

Мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшее длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия» и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.



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