С начала года ОБОП Татарстана раскрыл 64 преступления, совершенных участниками ОПГ

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). С начала 2019 года сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ раскрыли 64 преступления, совершенных участниками ОПГ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе министерства.

В минувшем июне сотрудники ОБОП УУР МВД по РТ задержали участников ОПГ, которые орудовали в Чистопольском районе РТ. Лидером этой группировки был 34-летний уголовный авторитет, который с 2018 года действовал от имени «вора в законе» Рашида Джамбульского.

ОПГ занималась вымогательствами у жителей Чистопольского района РТ, часть денег передавали в «воровской общак». В группировку входили восемь жителей района в возрасте от 31 до 42 лет. Все они задержаны.

По данным МВД по РТ, один из участников этой ОПГ дал признательные показания о других совершенных группой преступлениях и показал, где находится схрон оружия ОПГ. В отношении всех участников группировки возбуждены дела о вымогательствах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рашид Хачатрян (Джамбульский) был арестован в Казани по подозрению в вымогательстве. Против него возбуждено дело о «Занятии высшего положения в преступной иерархии».

4 октября сотрудники ОБОП задержали участников ОПГ, которая занималась хищением нефтепродуктов в Нижнекамском районе РТ, делая врезки в нефтетрубопровод. К нему участники ОПГ попадали через канализационные коллекторы. Для этого у них были стремянка, канат, резиновые шланги высокого давления с перекрывающими кранами, сварочный аппарат, генератор.

Задержанные признались в преступлениях, один из участников ОПГ показал схему расположения врезок и пути проведения шлангов. Всего в ОПГ состояли три человека, еще двое работали на них водителями. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

Всего с начала года сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью раскрыли 109 преступления, 64 из них совершили участники ОПГ. К уголовной ответственности привлечены 45 ОПГшников.

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