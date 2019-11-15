Казанцы выступили против установки колеса обозрения в парке Урицкого

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Дирекция парков и скверов предложила жителям Казани выбрать, будут ли устанавливать колесо обозрения в парке Урицкого или нет. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала пресс-секретарь дирекции Светлана Михайлова.

«Высота предполагаемого колеса обозрения – 36 метров. С инициативой по установке колеса обозрения пришел частный инвестор и предложил нам этот проект. Прежде чем устанавливать или не устанавливать его, мы обратились к жителям, потому что они являются хозяевами парка», – отметили в пресс-службе дирекции.

Будущее парка Урицкого стало темой вчерашнего обсуждения в культурном центре «Московский». Участникам встречи раздали анкеты, где предложили высказаться об установке высотного аттракциона. Большинство из них «не настроены и не хотят видеть это колесо обозрения», пояснили в Дирекции парков и скверов.

«Мы обрабатываем вчерашние анкеты, смотрим результаты. Дальше хотим запустить открытое онлайн-голосование с результатами вчерашней встречи. Это нужно, чтобы люди, которые не присутствовали, были в курсе и понимали, что на встрече происходило, какие мнения звучали и к чему мы пришли. На основе полученных результатов будем принимать решение», – подчеркнула Михайлова.

Дирекция парков и скверов не обладает информацией, будет ли инвестор устанавливать это колесо где-то в другом месте или нет. Пока речь шла только о парке Урицкого.

В Казани уже существуют два колеса обозрения – 65-метровое «Вокруг света» в «Казанской Ривьере» и 55-метровое в парке развлечений «Кырлай».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в парке Урицкого открылся новый скейт-парк.

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