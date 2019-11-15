Из колонии в Нижнем Новгороде сбежал осужденный за сексуальное насилие житель РТ

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Из колонии-поселения № 5 в Нижнем Новгороде сбежал осужденный за сексуальное насилие житель РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

Пропажу мужчины обнаружили в среду, 12 ноября, сотрудники колонии во время обхода. Как сообщает пресс-служба управления, наказание Салахов отбывал на участке колонии-поселения при ИК №5.

В ведомстве отметили, что осужденные в колонии-поселении находятся не под охраной, имеют личные вещи и носят гражданскую одежду. «Кроме того, они выходят на работу на территорию города и перемещаются без охраны», – подчеркнули в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

Известно, что Раушан Салахов был осужден в марте 2009 года Лениногорским городским судом и приговорен к 13 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

Рост Салахова около 178 см, мужчина среднего телосложения, у него короткие светло-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в темную куртку, брюки и ботинки, на голове была черная вязаная шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о преступнике, просят звонить по телефонам: 8-831-464-90-11, 8-831-464-90-90.



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