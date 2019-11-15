Женский ФК «Мирас» занял 8-е место в первом дивизионе чемпионата России по футболу

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Казанский женский футбольный клуб «Мирас» занял восьмое место в чемпионате России по футболу среди команд первого дивизиона. Финальная часть чемпионата завершилась сегодня в Крымске Краснодарского края.

Казанские футболистки оказались на четвертом месте в своей группе. «Мирас» выиграл у «Байкала» из Иркутска (2:0), но проиграл три встречи объективно более мастеровитым соперницам. В матче за 7-е – 8-е места подопечные тренера Ольги Васильевой встречались с молодежной командой пермского клуба «Звезда-2005». Этот клуб – один из лидеров не только российского, но и европейского женского футбола. «Звезда-2005» является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны и финалистом женского Кубка УЕФА 2009 года.

«Мирас» ожидаемо уступил молодежке пермского клуба со счетом 0:3. Тем не менее руководитель казанского клуба Дамир Каюмов позитивно оценил опыт, приобретенный командой.

«Исходя из нынешних реалий, восьмое место – это успешный результат для нас. До этого казанский клуб четыре года не выходил в финальный этап чемпионата России. В финале нам досталась очень сильная группа с “Академией Тамбова“ и “Дончанкой“ из Ростовской области, которые в итоге встретились между собой в финале первенства. С “Академией футбола“ мы играли на равных, сыграв вничью 1:1. Да и в матче с “Дончанкой“, несмотря на поражение 0:3, смотрелись неплохо», – прокомментировал Каюмов итоги выступления своих подопечных для ИА «Татар-информ».





В воскресенье «Мирас» вернется в Казань, где после двухнедельного отдыха будет готовиться к новому сезону. Нынешняя основа казанской команды – это студентки КНИТУ (КХТИ). Зимой девушки будут играть в турнирах по мини-футболу, в чемпионате и в зимнем чемпионате Татарстана, а также в апрельском турнире на Кубок КНИТУ.

В этом году женская команда «Мирас» стала бронзовым призером первенства вузов России по футболу.

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