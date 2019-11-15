Тюзовские «Бал.Бесы» вызвали восторг у публики на фестивале Достоевского в Новгороде

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Творческая группа Казанского ТЮЗа вернулась с XXIII Международного театрального фестиваля им. Ф. М. Достоевского, который проходил в Великом Новгороде с 6 по 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба театра.



Свои спектакли показали 21 театр из семи стран – России, Франции, Польши, Финляндии, Турции, Северной Македонии, Армении, Беларуси. Вместе с Северо-Западным и Центральным регионами на фестивальной карте отметились Алтайский край и Республика Коми. В афишу фестиваля вошли восемь произведений Достоевского.



12 ноября на сцене Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского на суд зрителей и критиков актеры представили нашумевшую постановку прошлого сезона — «Событие года» по версии Республиканской театральной премии «Тантана» — «Бал.Бесы» по одноименному роману Ф. М. Достоевского.





Это был первый показ спектакля за пределами республики Он вызвал резонанс и не оставил равнодушным ни новгородского зрителя, ни критиков фестиваля. Актеров долго не отпускали со сцены, раз за разом вызывая на поклон. Театральные критики оставили хвалебные отзывы, назвав постановку фантастической, а хлесткие монологи актеров – «пощечинами».



«Шутовской, площадной, гротесковый, травестийный бал юродивых, мелких бесенят, клоунов-комедиантов на шатком помосте-площади-палубе, придуманной художником Лилией Имамутдиновой. Пластика и пляски в постановке Марселя Нуриева блестящи!» – написала о спектакле Ирина Алпатова, кандидат искусствоведения, руководитель театроведческого курса в ГИТИСе, член жюри и экспертных советов премии «Золотая Маска».





Премьера спектакля «Бал.Бесы» состоялась в прошлом году. Это работа главного режиссера Казанского ТЮЗа Туфана Имамутдинова.



В постановке заняты заслуженный артист РТ Павел Густов, артисты театра: Эльмира Рашитова, Ильнур Гарифуллин, Камиль Гатауллин, Егор Белов, Эльвина Булатова, Гузель Валишина и Полина Малых. Мистическая смерть случилась с одним из актеров в октябре этого года – 42-летний артист казанского ТЮЗа Арсений Курченков умер во время показа спектакля «Бал.Бесы», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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