Хохорин о требованиях к полицейским: «Набираем людей как в отряд космонавтов»

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Высокие требования к потенциальным сотрудникам полиции являются одной из главных причин дефицита кадров в МВД. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину рассказал министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

Он отметил, что критерии отбора кандидатов в органы внутренних дел были жесткими еще до реформы ведомства, когда нынешняя полиция именовалась милицией.

«Запросы и до полицейского формата на входе были очень высокими, в том числе по здоровью и психическому состоянию, отсутствию алкогольной и наркотической зависимостей, судимостей и других [моментов]. С переходом в полицейский вариант их ужесточили, поэтому сейчас с точки зрения новых требований мы набираем скорее отряд космонавтов», – отметил руководитель МВД Татарстана.

Другими причинами дефицита сотрудников, по словам Хохорина, являются демографическая яма 1990-х годов и большая рабочая нагрузка.

«У нас работа опасная и ответственная, поэтому работать остаются люди особого склада характера», – заключил министр.

Помимо этого, в беседе с Андреем Кузьминым глава татарстанского МВД рассказал о «миграции» преступников в интернет, объяснил принципиальную разницу между современными преступниками и ОПГ из 1990-х, затронул проблемы безопасности российских школ и доверия к полицейским обычных граждан.

Интервью с министром внутренних дел Татарстана выйдет на сайте «События» завтра, 16 ноября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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