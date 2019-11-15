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Татар-информ

15 ноября 2019, 10:55

Происшествия

В Елабуге из заполненной дымом квартиры пожарные спасли женщину

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Происшествия

В Елабуге из заполненной дымом квартиры пожарные спасли женщину

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Елабуге из заполненной дымом квартиры пожарные спасли 48-летнюю женщину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в 19.54 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило множество звонков о пожаре в доме № 186а по улице Московская. На место по первому повышенному номеру вызова были направлены сотрудники ПСЧ № 75.

У подъезда пожарных встретили жильцы дома и сообщили, что в квартире на втором этаже может находиться женщина. К тому моменту из окон шел густой едкий дым и существовала опасность перекидывания огня по всему второму этажу дома.

Во время разведки на втором этаже звено газодымозащиты обнаружило в квартире 48-летнюю женщину, которую с помощью спасательного устройства вывели на свежий воздух. Кроме того, самостоятельно на улицу вышли еще 8 жильцов дома.

Около 40 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 15 кв. метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.


 

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