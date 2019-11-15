Сборная Татарстана по синхронному плаванию прибыла в Хорватию для участия в турнире

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сборная команда Республики Татарстан по синхронному плаванию прибыла в хорватский город Сисак для участия в международном турнире среди спортсменов 13–15 лет. На соревнования уже подали заявки сборные команды Хорватии, Чехии, Украины.

Республику Татарстан на престижном турнире представляют воспитанницы Школы Татьяны Покровской Казанского училища олимпийского резерва и спортивной школы «Дельфин» Набережных Челнов.

О том, насколько команда готова к международному старту, корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала президент Федерации синхронного плавания РТ Александра Бабичева.

«Сложно давать комментарии, не зная до конца соперников. Состав команды, в отличие от Спартакиады России 2019 года в Ростове, где мы достойно представили наш регион, обновился. Переходят в юниоры спортсменки 2004 года рождения, и в целях подготовки к спартакиаде мы их вывели из группы. Но наши молодые спортсменки нас тоже радуют результатами», – подчеркнула собеседница агентства.

«Представляя Татарстан и Россию в Хорватии, мы обязаны выступить достойно. И тренеры, и спортсменки это понимают», – добавила она.

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