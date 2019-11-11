Герой России Дамир Юсупов рассказал, почему начал скрывать свою личность от пассажиров

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Герой России Дамир Юсупов, аварийно посадивший лайнер A321 на кукурузное поле, перестал представляться пассажирам перед началом полета. О причинах этого пилот гражданской авиации рассказал сызранской телекомпании «КТВ-Луч».

По словам летчика, «после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют» на то, что именно он управляет воздушным судном. «Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно», – подчеркнул он.

При этом Дамир Юсупов добавил, что через месяц после аварийной посадки лайнера он попытался вновь начать представляться пассажирам. Но уже через несколько минут после взлета борт попал в турбулентность. Подобные случаи возникают достаточно часто, но находившиеся на борту затрясшегося самолета сразу вспомнили, что им управляет переживший чрезвычайную ситуацию пилот. Это вызвало у них «особый трепет».

«После этого я снова перестал называть свое имя пассажирам, сидящим в салоне», – заключил летчик.

В августе 2019 года командир экипажа Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов сумел посадить самолет с отказавшими двигателями и убранными шасси на кукурузное поле под Москвой. Самолет потерял тягу, столкнувшись на взлете со стаей чаек, которые попали сразу в обе силовые турбины. Указом Президента РФ пилоту было присвоено звание Героя России.

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