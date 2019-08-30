(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Казань вновь вошла в глобальный рейтинг инновационных городов мира 2thinknow (Innovation Cities Global Index), заняв 393-е место.

В индексе 2019 года столица Татарстана опустилась на 18 позиций по сравнению с индексом 2018-го, но удержала за собой третье место среди городов России.

Лидером рейтинга среди российских городов стала Москва, занявшая 38-е место и улучшившая свое положение на десять позиций. При этом Санкт-Петербург оказался на 109-м месте, опустившись на 16 пунктов.

Кроме того, в рейтинг 2thinknow из российских городов попали Новосибирск (405-е место), Екатеринбург (416-е) и Ростов-на-Дону (419-е).

Наиболее инновационными городами оказались Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур. «Равное с Москвой количество баллов набрали японская Осака, канадский Ванкувер, Портленд и Лас-Вегас (США)», – приводит ТАСС слова вице-мэра столицы России Владимира Ефимова, прокомментировавшего это достижение города.

В 2019 году Innovation Cities Global Index вышел в 12-й раз и охватил 500 мировых городов.

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