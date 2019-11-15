Лучших метрологов и стандартизаторов Татарстана объявили в День качества

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Лучших метрологов и стандартизаторов Республики Татарстан объявили во Всемирный день качества на «Казанской ярмарке». Директор ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан Фарид Туктаров поздравил коллег с заслуженными наградами.

«Символично, что подведение итогов профессиональных конкурсов проходит во Всемирный день качества. Несомненно, говорить о конкурентоспособности и качестве без учета метрологии, испытаний и стандартизации просто невозможно. Насколько наши коллеги активно и инновационно осуществляют свою деятельность, настолько успешна деятельность предприятий Татарстана и России в целом», – сказал Туктаров.

С завидной регулярностью первые места в конкурсе «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги РТ» занимают те предприятия, которые уделяют внимание вопросам метрологии и стандартизации, отметил глава ЦСМ Татарстана.

В 2015 году в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» появилась номинация «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг». Она состоит из подноминаций «Лучший метролог», «Лучший стандартизатор», «Лучшая испытательная лаборатория» и «Лучшая дипломная работа выпускников вузов».

Победителей этого года наградили заместитель главы Минпромторга Татарстана Герман Лернер, директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров, начальник Управления профессионального образования Минобрнауки РТ Анна Сидоренко и председатель Республиканского комитета профсоюза трудящихся авиационной промышленности Равиль Фасхутдинов.

«В нашей республике большое количество предприятий – производителей товаров и услуг. Соответственно, опытных и квалифицированных метрологов в Татарстане тоже немало. Победить в этой номинации было для меня большой неожиданностью. Я бы хотел поблагодарить Татарстанский центр стандартизации и метрологии за проведение этого конкурса, потому что он стимулирует нас, метрологов, на то, чтобы мы росли в своей профессии», – сказал победитель в номинации «Лучший метролог» Рустам Тухватуллин из Всероссийского научно-исследовательского института расходометрии в Казани.

Среди лучших метрологов республики – сотрудники КАМАЗа, «ТАНЕКО», РТПЦ Республики Татарстан и других организаций. Победителями подноминации «Лучший стандартизатор РТ» стали семь человек, включая профессионалов из КМПО, Казанского вертолетного завода и «Нижнекамскнефтехима».

«Уже во второй раз получаю награду в номинации “Лучший стандартизатор“. В этом году исполнилось 35 лет, как я пришла в отдел стандартизации. Сейчас работать интереснее: появилось много новых ГОСТов, но главное – руководство помогает в нашей работе», – поделилась начальник бюро стандартизации и технической документации КМПО Фарида Хайруллина.

По итогам конкурса лучшими испытательными лабораториями стали лаборатории пивоваренного завода «Белый Кремль», «Татнефти», «Татинвестгражданпроекта» и других компаний. Выпускники КНИТУ, КФУ и КНИТУ (КАИ) получили дипломы за «Лучшие дипломные работы».

Всемирный день качества отмечается во второй четверг ноября с конца 1980-х. Праздник продвигает идеи о важности высокого качества продукции и услуг. Речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

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