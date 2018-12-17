Казань вошла в тройку городов России, где больше всего потратят на Новый год

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Казань разместилась на третьей строчке в рейтинге российских городов, новогоднее оформление которых обойдется дороже всего. Об этом сообщает издание Daily Storm.

«Второе и третье место после Москвы – у Санкт-Петербурга и Казани. В 2018 году эти города потратили на праздничную атрибутику 108 и 106 млн соответственно», – отмечает издание.

В этом году Казань выделила на украшение города столько же, сколько и в прошлом, – 106 млн рублей. Лидером же рейтинга стала российская столица – новогоднее оформление Москвы стоит более 300 млн рублей. Санкт-Петербург потратит на украшения к празднику, как и в прошлом году, 108 млн рублей.

Самые скромные расходы на новогоднее оформление у Омска (400 тыс. рублей), Уфы (0,5 млн) и Петропавловска-Камчатского (1,2 млн).

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», праздничные гулянья и открытие центральной городской елки обойдутся столице РТ в 5,2 млн рублей. Главной площадкой станет территория у Центра семьи «Казан».

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