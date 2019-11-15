Парикмахер из Ульяновска перебралась в Кайбицы и стала самозанятой

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Работающая парикмахером в Кайбицах девушка из Ульяновска раньше была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, но теперь стала самозанятой. Об этом пишут «Кайбицкие зори».

Горожанка переехала в Кайбицы, легко привыкнув к жизни в сельской местности. В 2009 году она вышла здесь замуж, а с 2012-го начала работать в парикмахерской вместе с сестрой как индивидуальный предприниматель.

Вскоре сестра выбрала для себя другой вид деятельности, а Венера Валиева продолжила работать парикмахером. С выходом закона о самозанятых она сразу же воспользовалась преимуществами этого статуса. «Когда появилась возможность работать как самозанятая, сразу зарегистрировалась, просчитав выгоду нового проекта», – объяснила она.





Среди плюсов – быстрая удобная регистрация, не надо сдавать в налоговую квартальные отчеты, проще отношения с Пенсионным фондом. «Считаю, что именно в таких профессиях лучше работать как самозанятые», – подытожила девушка.

Мастер стрижек и ухода за волосами имеет соответствующее образование – училась на парикмахера в Казани, хотя по основной специальности она бухгалтер. В Кайбицах ей очень нравится, потому что здесь у нее свой дом, муж, строитель по профессии, сын и дочка. Кроме того, для воспитания и развития детей есть все условия, а семью окружают очень добрые люди.

Молодой специалист работает с удовольствием, но мечтает о большем. Венера хочет развивать свой бизнес – стать хозяйкой салона красоты, приобрести недвижимость, например, в Казани, чтобы не торопиться из гостей в Кайбицы или ночевать у них, а оставаться в собственной квартире.

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