Модель plus size из Челнов вынесла флаг Татарстана на конкурсе красоты в Киеве

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Жительница Набережных Челнов – 38-летняя Елена Топал является моделью plus size. Девушка, вице-мисс конкурса «Мисс Россия Plus Size», недавно приняла участие в международном конкурсе красоты среди девушек аппетитных форм в Киеве. Об этом пишут «Челнинские известия».

В конкурсе красоты челнинка принимала участие во второй раз. Так как событие проходило на Украине, ей пришлось столкнуться с рядом обусловленных политической ситуацией препятствий.

Елене не разрешили нести флаг России, поэтому она несла флаг Татарстана. На встрече с министром культуры модели надели ленту с упоминанием Санкт-Петербурга, чтобы не мелькали слова «Россия» и «Москва».

«В целом меня встретили хорошо, я подарила всем участникам и членам жюри ложки с хохломской росписью. Хорошо, что в итоге все понимают: красота – вне политики», – заметила Елена.

На конкурсе предстали участницы из Суринама, Бельгии, Индии, Латвии, Бразилии, Украины, Нидерландов и других стран.

На конкурсе шоу-талантов Елена продемонстрировала танец, так как она является участницей группы «Пышки шоу» и бывает задействована в различных перфомансах, в том числе была на подтанцовке у Егора Крида и Тимати, сотрудничала с Бари Алибасовым.

Топал рассказала, что не каждая полная девушка может стать моделью plus size, для этого важно быть достаточно ухоженной. Но никаких инъекций Елена себе не делает. Два раза в неделю занимается спортом, любит плавание. На диетах не сидит.

Перед выступлениями девушки много занимаются спортом – случаются по две-три тренировки в день. Также у Елены есть массажист, который помогает сохранять кожу подтянутой. Кроме того, девушка правильно питается.

«Я не ем все подряд, люблю мясо, рыбу, овощи, позволяю немного картошки. Стараюсь питаться правильно», – поделилась модель. Она признается, что всегда была уверена в своих возможностях, поэтому, если похудеет, то не перестанет нравиться самой себе.

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