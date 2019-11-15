В России предложили установить единые правила перевозки домашних животных в самолетах

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс РФ с идеей установить единые для всех авиакомпаний правила перевозки домашних животных, сообщают «Известия».

Авторы инициативы предлагают внести поправки в пункт 143 главы 11 Федеральных авиационных правил «Особенности перевозки некоторых категорий багажа». Масса питомца с учетом переноски при провозе в салоне не должна быть меньше 8 кг, при этом габариты переноски по сумме трех измерений не должны превышать 115 см. При необходимости владелец животного может доплатить за перевес.

В ФАП на сегодняшний день не существует указания конкретных габаритов и требований по весу питомцев, поэтому каждая авиакомпания устанавливает свои определенные правила. Нововведение позволит пассажирам легче ориентироваться в установленных авиаперевозчиками правилах и избежать таких неприятных ситуаций, какая недавно случилась с владельцем крупного кота по имени Виктор. Михаил Галин направлялся из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Однако во время пересадки ему не разрешили взять животное в салон самолета из-за перевеса на 2 кг.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.