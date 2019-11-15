Водитель «ГАЗели» из Пензы получил травмы в ДТП с фурой из Свердловской области в РТ

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Водитель «ГАЗели» из Пензы получил травмы в ДТП с фурой из Свердловской области на трассе в РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Авария произошла накануне на трассе Казань – Ульяновск недалеко от Лесных Моркваш. Как сообщили агентству свидетели, «ГАЗель» с пензенскими номерами не успела затормозить и буквально протаранила фуру «Фотон» из Свердловской области. Удар был такой силы, что переднюю часть отечественного грузовичка буквально вмяло в салон.

«Известно, что травмы получил водитель «ГАЗели». Врачи скорой помощи забрали пострадавшего и доставили его в больницу», – сообщили очевидцы происшествия.





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