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Татар-информ

15 ноября 2019, 09:27

Происшествия

Водитель «ГАЗели» из Пензы получил травмы в ДТП с фурой из Свердловской области в РТ

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Происшествия

Водитель «ГАЗели» из Пензы получил травмы в ДТП с фурой из Свердловской области в РТ

Фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло на трассе Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе республики.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Водитель «ГАЗели» из Пензы получил травмы в ДТП с фурой из Свердловской области на трассе в РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Авария произошла накануне на трассе Казань – Ульяновск недалеко от Лесных Моркваш. Как сообщили агентству свидетели, «ГАЗель» с пензенскими номерами не успела затормозить и буквально протаранила фуру «Фотон» из Свердловской области. Удар был такой силы, что переднюю часть отечественного грузовичка буквально вмяло в салон.

«Известно, что травмы получил водитель «ГАЗели». Врачи скорой помощи забрали пострадавшего и доставили его в больницу», – сообщили очевидцы происшествия.


 

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