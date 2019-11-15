Три человека спасены из ночного пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Казани

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Три человека спасены из ночного пожара, вспыхнувшего в многоквартирном доме в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 1.57 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в доме № 4 по улице Урицкого.

На месте было установлено, что в квартире на третьем этаже трехэтажного дома горят вещи и мебель.

Из двух квартир на первом этаже пожарные с помощью масок спасаемого вывели троих жильцов.

Площадь пожара составила 4 кв. метра. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



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