WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

15 ноября 2019, 08:13

Происшествия

В Казани спасли шестилетнего малыша, который оказался заперт один на балконе

Рекомендуем

Происшествия

В Казани спасли шестилетнего малыша, который оказался заперт один на балконе

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ребенок плакал, кричал, звал маму и просил о помощи.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Казани сотрудники МЧС спасли шестилетнего малыша, который оказался заперт один на балконе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне около шести вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Татарстан на балконе четвертого этажа стоит маленький мальчик. Ребенок плачет, кричит, зовет маму и просит о помощи. По словам мальчика, взрослых дома нет, а дверь на балкон заперта.



Сотрудники ПСЧ № 2 и ЗПСО № 2 поднялись по трехколенной лестнице на крышу пристроя дома, откуда по лестнице-штурмовке попали в квартиру. Ребенка убрали с балкона и стали успокаивать и играть, пока мама не пришла домой.

В МЧС РТ напоминают, что оставление ребенка без присмотра либо одного дома чревато печальными последствиями.

 


 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Трехмесячный малыш и его мама получили тяжелые травмы в страшном ДТП в Челнах
Новости дня
09:00
Новые серии «Ну, погоди» выпустят к юбилею мультфильма
08:44
В России появятся вызывающие автобус «умные» остановки
08:35
Три человека спасены из ночного пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Казани

Пожар вспыхнул сегодня около двух ночи в доме № 4 по улице Урицкого.

08:26
В Казань вернулись юные медалисты всероссийских соревнований по ушу

Татарстанцы завоевали на турнире восемь наград.

08:13
В Казани спасли шестилетнего малыша, который оказался заперт один на балконе

Ребенок плакал, кричал, звал маму и просил о помощи.

08:00
КАМАЗ, Ак Барс Банк и Метроэлектротранс выберут резидентов бизнес-инкубатора ИТ-парка

Стартаперы могут подать заявку на участие в отборе до 1 декабря.

07:49
Рустам Минниханов ознакомится с подготовкой кадров для потребкооперации в Татарстане

Президент РТ встретится с главой Центросоюза России.

07:24
В России хотят изменить процедуру раздела совместного имущества супругов
06:46
В водку могут перестать добавлять золотые хлопья и ароматические добавки
06:18
В Нижнекамске массовая вакцинация населения против гриппа и ОРВИ перешагнула экватор

В Нижнекамске продолжается бесплатная вакцинация в торговых центрах.

05:35
В Первенстве РТ по мини-футболу победили юноши из Спасского района

В соревнованиях приняли участие 17 команд.

04:05
В Заинске школьники представили мини-спектакль «Суд над вредными привычками»

Премьера мини-спектакля «Суд над вредными привычками» состоялась на сцене Заинского музея.

03:26
В Нижнекамске во время акции «Здоровый поселок» врачи спасли мужчину от инфаркта

Акция «Здоровый поселок» пройдет во всех населенных пунктах Нижнекамского района.

02:18
Салават Фатхутдинов перед концертом в Пестрецах порадовал детей приюта подарками

Гостям в пестречинском приюте «Шатлык», где на сегодняшний день проживают 20 детей, временно оставшихся без внимания своих родителей, всегда рады.

01:33
В Буинске издадут энциклопедию о выдающихся жителях района

Сведения о человеке можно подать в электронном виде по e-mail: buamusey@mail.ru

00:21
Команда альметьевской СШ «Алнас» победила во всероссийском турнире по футболу

Соревнования состоялись при участии спортсменов 2009-2010 годов рождения из Уфы, Бугуруслана, Октябрьского, Бугульмы и Альметьевска.

14.11 23:34
Татарстанцы завоевали восемь медалей Всероссийских соревнований по подводному спорту

В личном зачете на пьедестал почета спортсмены поднимались восемь раз, также сборная дважды становилась серебряным призером в эстафетном плавании.

14.11 23:04
В Нижнекамске выявят лучших профессионалов в компетенции «Сантехника и отопление»

В Нижнекамске стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills Russia.

14.11 22:52
Один из ведущих актеров Качаловского театра расскажет о пути на сцену и закулисье

Алексей Захаров знаком по ролям Сергея Голубкова в булгаковском «Беге», Генриха из «Дракона» Шварца, Никонора Ивановича из спектакля «Женитьба».

14.11 22:32
Конец победной серии: «Нефтехимик» проиграл в Ярославле

После 29 матчей в активе нижнекамцев осталось 33 очка, пятое место на Востоке.

14.11 22:28
Челленджи и лайфхаки: школьники из РТ приглашаются к участию в «Экотренде»

Победители Всероссийского экологического проекта «Экотренд» станут известны в 2020 году.

14.11 22:02
Дмитрий Квартальнов: Настораживает нерабочая игра «Ак Барса» в большинстве

Наставник казанского клуба провел анализ победы над челябинским «Трактором».

14.11 22:00
Нижнекамцы обнаружили свалку ртутных ламп около детского сада

По словам заявителя, около дома № 51А по проспекту Химиков неизвестные выбросили ртутные лампы дневного света – рядом с детским садом.

14.11 21:52
Голкипер «Ак Барса»: Приятно поставить рекорд КХЛ по «сухим» матчам

Тимур Билялов отметил, что показывать качественную игру ему помогает конкуренция с другим голкипером команды.

14.11 21:36
Рекорд голкипера и очередная победа: «Ак Барс» не оставил шансов «Трактору»

Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 4:1.

События