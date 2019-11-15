В Казани спасли шестилетнего малыша, который оказался заперт один на балконе

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Казани сотрудники МЧС спасли шестилетнего малыша, который оказался заперт один на балконе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне около шести вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Татарстан на балконе четвертого этажа стоит маленький мальчик. Ребенок плачет, кричит, зовет маму и просит о помощи. По словам мальчика, взрослых дома нет, а дверь на балкон заперта.





Сотрудники ПСЧ № 2 и ЗПСО № 2 поднялись по трехколенной лестнице на крышу пристроя дома, откуда по лестнице-штурмовке попали в квартиру. Ребенка убрали с балкона и стали успокаивать и играть, пока мама не пришла домой.

В МЧС РТ напоминают, что оставление ребенка без присмотра либо одного дома чревато печальными последствиями.





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