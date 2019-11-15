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Татар-информ

15 ноября 2019, 08:44

Общество

В России появятся вызывающие автобус «умные» остановки

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Общество

В России появятся вызывающие автобус «умные» остановки

Проект в пилотном режиме хотят ввести в 2020 году, полноценно он начнет функционировать в 2021-м.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В будущем году в пилотном режиме в России появятся «умные» остановки, которые смогут автоматически вызывать автобусы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НТИ «Автонет», пресс-секретаря НП «Глонасс» Ярослава Федосеева.

«Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек», — рассказал Федосеев, добавив, что сейчас создается макет сервиса.

Принцип работы сервиса следующий: человеку необходимо нажать на специальную кнопку вызова автобуса, после чего система проверяет с помощью видеодетектора количество пассажиров на остановке и если их число превышает пять человек, на маршрут выезжает автобус.

Отмечается, что эксперимент запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, после — в Московской, Тамбовской и Томской областях.

Федосеев отметил, что новый сервис будет предоставлять льготное такси для пенсионеров и заранее вызывать автобус для групп людей. 

«Функционал сервиса еще может измениться. Пока речь идет о внедрении исключительно технологии», — заключил собеседник.

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