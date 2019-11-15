В России хотят изменить процедуру раздела совместного имущества супругов

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Госдуму внесли законопроект о закреплении в Семейном кодексе РФ понятия общего имущества супругов, согласно которому при разводе раздел будет проходить в ходе одного судебного разбирательства, сообщает «Парламентская газета».

Дело в том, что на сегодняшний день общее имущество супругов рассматривается не как целый имущественный комплекс, а как набор отдельных объектов прав, из-за чего суд может сначала делить недвижимость, потом — деньги и пр. Новация предлагает закрепить понятие общего имущества — совокупность всех нажитых во время брака «активов» и «пассивов», а также делить все имущество в долях.

Совершение сделок без согласия одного из супругов, согласно поправкам, может послужить основанием для уменьшения доли в общем имуществе, причитавшейся супругу.

Кроме того, предлагается устранить возможность широкого толкования признания брачного договора недействительным.

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