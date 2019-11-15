В водку могут перестать добавлять золотые хлопья и ароматические добавки

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). С 2021 года может вступить в силу ограничения на использование в производстве водки различных элементов декора и нерастительных ароматических добавок, пишут «Известия».

Этому поспособствует новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции». Действующий ГОСТ разрешает производителям использовать золотые и серебряные хлопья, монеты, пластинки, марки и другие мелкие предметы общей массой не более 3 г. Однако, когда на всей территории ЕАЭС начнет действовать новый техрегламент, то приоритет будет отдан этому документу.

По словам экспертов, подобное нововведение касательно золотых хлопьев и других декоративных элементов почти не окажет влияния на рынок — они позволяют производить оригинальную продукцию к какой-либо памятной дате, однако подобный маркетинговый ход не обладает широкой популярностью. А вот запрет ароматических добавок может существенно сократить ассортимент.

Компании предлагают Минфину РФ скорректировать определение спиртованных настоев в техрегламенте и позволить применять пищевое сырье любого происхождения. По их мнению, ограничения лишат возможности использовать ароматические вещества, ставшие уже традиционными на производстве, — синтетический ванилин, продукты пчеловодства, панты марала и пр. Всё это позволяет смягчить вкус и придать напиткам новый аромат.

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