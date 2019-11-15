КАМАЗ, Ак Барс Банк и Метроэлектротранс выберут резидентов бизнес-инкубатора ИТ-парка

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Представители крупных компаний Татарстана станут членами жюри, которое выберет новых резидентов бизнес-инкубатора ИТ-парка. Об этом сообщает пресс-служба казанского технопарка.

«В состав экспертного жюри войдут „Ак Барс“ Банка, „КАМАЗа“, X5 Retail Group, „ICL Системные Технологии“, „Метроэлектротранса“, онлайн-школы Skyeng и „Эттон“. Все они заинтересованы в новых решениях. Отбор — это возможность для талантливых IT-специалистов и предпринимателей не только получить обратную связь от экспертов, но и найти партнеров в свой проект», — говорится в сообщении.

Стартаперы могут подать заявки до 1 декабря на сайте бизнес-инкубатора ИТ-парка. Отбор пройдет в казанском технопарке 7-8 декабря.

В отборе могут участвовать проекты, которые находятся на стадии идеи, разработки или имеют прототип. Трекеры ИТ-парка помогут доработать продукт и выйти на первые продажи.

Резиденты получают бухгалтерское и юридическое сопровождение, привлечение частного и государственного финансирования, PR — сопровождение и лоббирование в предприятия и госструктуры Татарстана.

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