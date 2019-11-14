(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске массовая вакцинация населения против гриппа и ОРВИ перешагнула экватор – на данный момент медики уже сделали прививки почти 60 тыс. взрослым и 34 тыс. детям и подросткам. Об этом сообщает «НТР 24».

Всего сделано 66% от общего плана, который определен городу в текущем сезоне. До окончания прививочной кампании вакцинацию должны пройти еще около 141 тыс. жителей Нижнекамска – 100700 человек из числа взрослого населения и 40130 несовершеннолетних.

На сегодняшний день в Нижнекамске продолжается прививочная кампания. В торговых центрах города работают специалисты выездных мобильных бригад. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



График работы мобильных бригад в торговых центрах: в «НКЦ» прививку можно сделать с девяти утра до часу дня; в ТЦ «Лента», в ТЦ «Эссен» (на улице Гагарина), в ТЦ «Эссен» (на проспекте Строителей) и в ТЦ «Олимп» – с десяти утра до пяти вечера.



Прививку можно также сделать и в поликлинике по месту жительства. Специалисты уточняют, что для формирования устойчивого иммунитета после вакцинации может потребоваться до 15 суток. У каждого человека этот процесс протекает индивидуально.

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