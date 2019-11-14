WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

15 ноября 2019, 05:35

Спорт

В Первенстве РТ по мини-футболу победили юноши из Спасского района

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Спорт

В Первенстве РТ по мини-футболу победили юноши из Спасского района

Фото: minsport.tatarstan.ru

В соревнованиях приняли участие 17 команд.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). С 11 по 13 ноября в г.Болгар проходило Первенство Республики Татарстан по мини-футболу среди юношей 2006-2007 годов рождения. Об этом сообщает МБУ «Спортивная школа» Алексеевского района.

В соревнованиях приняли участие 17 команд с общим количеством спортсменов 160 человек.

Команда Алексеевского района в составе восьми человек боролась за выход из группы с командами из Болгар, Большой Атни, Камского Устья, Новошешминска.

По числу набранных очков места победителями стали спассцы, на втором месте – ребята из Большой Атни, на третьем месте расположился Алексеевский район.

Четвертое место завоевали футболисты Новошешминска, замкнули пятерку сильнейших ребята из Камского Устья.

 

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