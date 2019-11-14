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Татар-информ

15 ноября 2019, 00:21

Спорт

Команда альметьевской СШ «Алнас» победила во всероссийском турнире по футболу

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Спорт

Команда альметьевской СШ «Алнас» победила во всероссийском турнире по футболу

Фото: пресс-служба завода «Алнас»

Соревнования состоялись при участии спортсменов 2009-2010 годов рождения из Уфы, Бугуруслана, Октябрьского, Бугульмы и Альметьевска.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Воспитанники подшефной заводу «Алнас» альметьевской спортивной школы стали победителями всероссийского турнира по футболу среди детских команд, который прошел в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба завода «Алнас».

Соревнования состоялись при участии спортсменов 2009-2010 годов рождения из Уфы, Бугуруслана, Октябрьского, Бугульмы и Альметьевска.

По итогам соревнований четвертое место заняла команда «Спортивная школа №2» из Бугульмы, третье место досталось команде «СШ 2010» из Альметьевска, второе место завоевал «Девон» из города Октябрьский, а победителем турнира стала команда воспитанников альметьевской спортивной школы «Алнас» — «Нефтеград».

Лучшими футболистами призовой четверки стали Максим Ленерт — вратарь команды «СШ 2010», Булат Шайдуллин — защитник команды «Нефтеград», Дмитрий Мозгунов — полузащитник команды «Девон», Максим Арчибасов — нападающий команды «Спортивная школа № 2».

Исполнительный директор завода «Алнас» Ильдар Хайруллин отметил, что завод «Алнас» поддерживает детско-юношескую школу уже двадцать лет, ежегодно выделяя на эти цели 6 млн рублей. Благодаря такой поддержке воспитанники школы могут эффективно тренироваться круглый год как на открытых полях, так и в закрытом манеже.

За годы сотрудничества завода «Алнас» и ДЮСШ были построены спортивный комплекс со стадионом на 7 тысяч мест, футбольное поле с подогревом и автоматическим поливом, два искусственных футбольных поля и круглогодичный спортивный манеж. В школе работает два отделения: футбол и тяжелая атлетика, где занимаются около 800 детей в возрасте от шести до 18 лет.

 

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