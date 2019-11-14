В Заинске школьники представили мини-спектакль «Суд над вредными привычками»

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Заинске школьники представили мини-спектакль – режиссерами театральной постановки выступили сотрудники музея, ребята из музейного кружка и шестиклассники школы №1. Об этом сообщает «Заинск-информ».



Премьера мини-спектакля «Суд над вредными привычками» состоялась на сцене Заинского музея. На скамье подсудимых оказались алкоголь, наркотики и табак.



Зритель наблюдал за яркими дебатами, после чего судья, выслушав обвинителя, свидетелей и защитников, внимательно рассмотрел и обсудил все обстоятельства дела подсудимых.

Вердикт звучал так: «Доставляя отдельным организмам несколько приятных минут, вредные привычки вредят здоровью и жизни людей, а также наносят обществу огромный материальный и моральный ущерб», – вынес судья свой вердикт.



Зрители и участники спектакля сделали свои выводы, отметив, что на совести вредных привычек огромное количество сломанных судеб и заглубленных жизней.



Спектакль представлен в рамках недели профилактики социально-негативных явлений, правонарушений, наркотизации и формирования здорового образа жизни в подростковой среде.

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