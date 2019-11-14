В Нижнекамске во время акции «Здоровый поселок» врачи спасли мужчину от инфаркта

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе стартовала профилактическая акция «Здоровый поселок». Первыми бесплатный медицинский осмотр смогли пройти жители поселка Строителей.
Более 60 человек, в основном из числа пенсионеров, обследовались у узких специалистов, в том числе у врача-онколога и кардиолога.
Кардиолог НЦРМБ Зульфия Бигашева отметила, что это очень важная акция, особенно для жителей села, потому что они не всегда могут попасть к врачу из-за отдаленности жилья.
«И наш приезд для многих имеет важное значение для их здоровья», – считает врач.
Именно благодаря обследованию у кардиолога у местного поселка выявили подозрение на инфаркт. Мужчину в срочном порядке госпитализировали, и возможно, что таким образом медики спасли его жизнь.
Акция «Здоровый поселок» пройдет во всех населенных пунктах Нижнекамского района.