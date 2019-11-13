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Татар-информ

15 ноября 2019, 01:33

Общество

В Буинске издадут энциклопедию о выдающихся жителях района

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Общество

В Буинске издадут энциклопедию о выдающихся жителях района

Фото: buinsk-tat.ru

Сведения о человеке можно подать в электронном виде по e-mail: buamusey@mail.ru

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В краеведческом музее города Буинска состоялось заседание рабочей группы по подготовке очередного издания Буинской энциклопедии, пишет газета «Знамя».

Под руководством замруководителя районного исполкома по социальным вопросам Лилии Садретдиновой рабочая группа до сегодняшнего дня обработала информацию о 928 человек. Их имена войдут в энциклопедии. Попутно проверяются личные сведения о буинцах, имена которых не вошли в первый том.

Рабочая группа также принимает и новые сведения. В связи с этим составители энциклопедии обращаются к буинцам: информация должна быть точной и достоверной, фотографии качественными. Также необходимо указывать названия государственных наград, год награждения.

Сведения о человеке можно подать в электронном виде по e-mail: buamusey@mail.ru

Уточнить информацию можно по телефону: (84374) 3-34-48.

 

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