WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 ноября 2019, 22:32

Спорт

Конец победной серии: «Нефтехимик» проиграл в Ярославле

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Спорт

Конец победной серии: «Нефтехимик» проиграл в Ярославле

Фото: архив

После 29 матчей в активе нижнекамцев осталось 33 очка, пятое место на Востоке.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Небывалая для нижнекамского «Нефтехимика» победная серия оборвалась на цифре 10. Сегодня нижнекамцы были крепко биты в Ярославле «Локомотивом» со счетом 6:3.

Судя по всему, нижнекамцы так привыкли побеждать, что разгром в Ярославле стал для них неожиданным, к концу второго периода хозяева вели со счетом 6:0! Матч получился полной противоположностью предыдущей игре в Москве, где «Нефтехимик» вел со счетом 4:0 и расслабился, позволив соперникам в последнем периоде забросить три шайбы. А сегодня нижнекамцы стали забить при счете 0:6 опять же в третьем периоде.

Уже через 25 секунд после начала встречи шайба влетела в ворота гостей, защищаемые Александром Шарыченковым. Это Степан Санников с пятака, с неудобной руки отправляет шайбу в сетку, 1:0. Затем недавний форвард «Ак Барса», ныне играющий в «Локомотиве» швед Антон Ландер добил шайбу после броска защитника, 2:0. А в концовке периода Денис Алексеев выкатился в центр зоны и точно бросил с кистей, 3:0.

Бросок чеха Якуба Накладала от синей в касание — 4:0 в середине второго периода. Через пару минут Ландер вновь первым успел на добивание, 5:0, дубль шведа. Константин Барулин меняет Шарыченкова. Проходит еще две минуты, и хозяева реализуют большинство. Григорий Денисенко прошел на пятак и точно бросил с неудобной! «Локомотив» сегодня играл очень мощно, 6:0.

Лишь в третьем периоде гости пришли в себя. Сначала в большинстве Зак Митчелл точно бросил на завершении позиционной атаки с центра зоны, 6:1. Потом Якоб Берглунд в касание замыкает передачу на пустой угол, 6:2. Наконец еще через полторы минуты Павел Падакин выдал удобную передачу на пятак, где Ильдар Шиксатдаров удачно замыкает передачу, 6:3. В концовке гости даже сняли вратаря, но слишком много было пропущено в первых двух периодах.

«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:3 (3:0, 3:0, 0:3). Шайбы забросили: Сальников (1), Ландер (14, 35), Алексеев (19), Накладал (33), Денисенко (37) — Митчелл (46), Бергунд (56), Шиксатдаров (58). Штраф: 8-2.

После 29 матчей в активе нижнекамцев осталось 33 очка, пятое место на Востоке. В следующем туре 16 ноября «Нефтехимик» примет дома столичный «Спартак».

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