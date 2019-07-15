Дмитрий Квартальнов: Настораживает нерабочая игра «Ак Барса» в большинстве

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). «Ак Барс» неудовлетворительно играет в большинстве. Это мнение на пресс-конференции после победы над «Трактором» высказал главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс».

«Провели хороший первый период, за исключением первой смены, и очень слабый второй период, пассивный. Настораживает, что не работает большинство, мы играем с какой-то романтикой. Нужно, когда не идет, сыграть чуть проще, больше бросать по воротам. У нас было две минуты большинства и ни одного броска — это проблема. Третий период доигрывали, снова очень мало бросков, очень мало заряженности на ворота», — сообщил Квартальнов журналистам.

Также специалист отметил рекорд голкипера Тимура Билялова по «сухим» матчам в КХЛ: «Тимур — молодец, мы поздравили его в раздевалке. Тем не менее мы идем дальше».

Вдобавок наставник казанцев прокомментировал игру новичка Виктора Тихонова в звене с Данисом Зариповым и Станиславом Галиевым: «Тихонов может играть центральным нападающим, у него хорошая игра на вбрасывании. Но хотелось бы побольше бросков и агрессии перед воротами. В начале игры бросали, а потом перестали. Однако пока Тихонов будет играть в центре».

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