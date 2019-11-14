Голкипер «Ак Барса»: Приятно поставить рекорд КХЛ по «сухим» матчам

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Вратарь казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Тимур Билялов прокомментировал свой рекорд по матчам без пропущенных голов после победы над «Трактором» (4:1).

«Приятно поставить рекорд, но без команды его бы не было, спасибо ребятам. Они всегда ложатся под шайбы, помогают. Перед матчем были мысли о рекорде, и это сложно — когда до него 20 минут, стараешься как-то забыться, это помогает», — поделился хоккеист.

Вдобавок Билялов объяснил, за счет чего у него получается показывать качественную игру: «Помощь партнеров по команде, родителей, родственников, конкуренция с Адамом Рейдеборном. Она двигает нас обоих вперёд и делает сильнее».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.