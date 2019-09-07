Рекорд голкипера и очередная победа: «Ак Барс» не оставил шансов «Трактору»

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» победой завершил домашнюю серию. Со счётом 4:1 был повержен челябинский «Трактор».

Что касается состава казанцев, то произошли небольшие изменения: отдыхал Кирилл Петров и его место в первой пятерке занял Мэтт Фрэттин, Артем Галимов из второй пятерки опустился и стал 13-м нападающим, вернулся в состав Данис Зарипов и покинул его травмированный Олег Ли.

Самой главной интригой дня стало возможное достижение голкипера казанцев Тимура Билялова — он мог поставить рекорд КХЛ по сухим минутам в воротах, для этого было необходимо отстоять на ноль лишь один период.

В самом начале игры преимуществом владели гости, и Билялову уже на первых минутах пришлось выручать партнеров. Если оборона и вратарь «Ак Барса» старались работать в команде и помогали друг другу, то «Трактор» за пять минут пропустил две шайбы: в первом эпизоде никто из защитников не выдвинулся к Станиславу Галиеву, и тот беспрепятственно бросил и забил, вторая шайба же — ошибка голкипера, который неуклюже пропустил шайбу в ближний угол. Эта ошибка вынудила главного тренера гостей заменить вратаря уже в первом периоде.

Первый период Билялов отстоял на ноль, а значит рекорд Лиги по «сухим» матчам пал, впереди оставался рекорд чемпионатов России — в сезоне 2004/2005 голкипер тольяттинской «Лады» Иржи Трвай выдал серию из 305 минут и 56 секунд. Вскоре пал и этот рекорд. Неплохо себя показывал визави Билялова, половину второго периода выдавая прекрасные сейвы, но продлилось это недолго — одного на пятачке оставили Владислава Кару и тот в касание отправил шайбу в ворота. Тем не менее, вскоре стал понятен точный рекорд Билялова — около 317 минут, его ворота поразил Лукаш Седлак.

Это не повлияло на настрой казанцев, они продолжили давить, что вылилось во вторую заброшенную шайбу Кары — мощно бросал по воротам Джастин Азеведо, Владислав подставил клюшку и счёт стал 4:1.

Следующая игра казанцев пройдёт в Новосибирске против местной «Сибири». Встреча пройдёт 20 ноября в 15:30.

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