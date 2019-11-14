Трехмесячный малыш и его мама получили тяжелые травмы в страшном ДТП в Челнах

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Семья из Нижнего Новгорода попала в страшное ДТП в Челнах, серьезные травмы получили трехмесячный малыш и его мама. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный корреспондент агентства в Набережных Челнах.

Авария произошла сегодня вечером возле 14-го комплекса поселка ЗЯБ. Предварительно установлено, что водитель «Лады» 14-й модели с нижегородскими номерами хотел перестроиться на разворот. В этот момент в него на большой скорости врезался «Форд».

«В отечественной легковушке находилась семья из Нижнего Новгорода, которая приехала в Челны по делам. От удара взрослые и трехмесячный малыш, который был в детском кресле, буквально вылетели из салона авто на дорогу. Женщина и ребенок получили серьезные травмы», – рассказал корреспондент агентства с места происшествия.

Пострадавших женщину и малыша забрал и отвез в больницу один из свидетелей аварии. По предварительным данным, у младенца ушиб головного мозга, а у его мамы – перелом позвоночника. На данный момент известно, что ребенок находится в тяжелом состоянии. Будет решаться вопрос о возможной перевозке малыша в Казань.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. По предварительным данным, водитель иномарки был пьян. Окончательную причину ДТП предстоит установить полицейским.

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