Венгерские музыканты устроили премьеру романсов Дебюсси в дворянской усадьбе в Казани

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Сегодня в музее Боратынского казанским слушателям представили музыку Дебюсси в современном прочтении на концерте венгерского дуэта — Вероники Харча и Анастасии Разваляевой. Романсы, изначально написанные для голоса и фортепиано, спела джазовая певица под аккомпанемент арфы.

«Это новая интерпретация Дебюсси. Я — джазовая певица, а он писал классические произведения, использовал классические стихи, поэтому мы немного изменили песни, написанные в оригинале для классического голоса и фортепиано. Мы также заменили пианино на арфу», — рассказала Вероника Харча.

Арфистка Анастасия Разваляева родилась в России, но в 1993 году переехала с семьей в Венгрию. Она призналась, что давно планировала «перезагрузить» Дебюсси и привезти его в Россию.

«В случае Дебюсси арфа — хороший союзник. Хотя, конечно, исполнять его труднее, чем на фортепиано. У меня давно была такая идея сделать проект с неклассическим голосом. Мы первым делом привезли этот проект в Казань», — отметила она.

С музыкантами оказался знаком Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер, посетивший концерт. Он высоко оценил мастерство исполнителей и рассказал историю своего знакомства с арфисткой.

«Когда я учился в университете в Венгрии, дедушка Анастасии, известный актер, вел там театральный кружок на русском языке, куда я ходил, поэтому я уже лет 12-13 знаком с Анастасией. Я был на ее концерте ранее, очень высоко оцениваю и ее работу, и, конечно, Вероника Харчо — это всемирно известная певица», — рассказал Адам Штифтер и добавил, что организовать концерт помог Венгерский культурный центр.

После премьеры в Казани музыканты отправятся в Москву, где сыграют Дебюсси уже 16 ноября.

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