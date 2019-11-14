Голкипер «Ак Барса» поставил рекорд КХЛ по количеству матчей без пропущенных голов

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов поставил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству матчей без пропущенных голов. Для осуществления достижения голкиперу было достаточно отстоять на ноль первый период матча против «Трактора» из Челябинска.

Ранее рекорд принадлежал Алексею Мурыгину, который в 2015 году защищал ворота ярославского «Локомотива» — на его счету было 302 минуты и 11 секунд без пропущенных шайб.

В прошлой игре «Ак Барса» с «Авангардом» Билялов уже побил один рекорд — количество «сухих» матчей в казанской команде.

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