Помощник полпреда Президента РФ поручил отремонтировать сельскую дорогу в Татарстане

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Помощник полпреда Президента РФ в Поволжье Владимир Колчин рассмотрел обращение жительницы Татарстана и поручил найти средства для ремонта и содержания дороги до сел Останково и Торнаташ Тукаевского района. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ и ПФО.

В своем обращении в приемную Президента России Владимира Путина сельчанка написала, что осенью, зимой и весной из-за плохого состояния дороги возникает проблема безопасного проезда школьного автобуса.

«Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин доложил помощнику полномочного представителя, что необходимое финансирование ремонтных работ проезжей части будет предусмотрено в республиканском бюджете на 2020-2021 годы. Вместе с тем, Владимир Колчин поручил представителям власти Татарстана предусмотреть необходимые меры для поддержания дороги в рабочем состоянии в этом и следующем году. Главному федеральному инспектору – обеспечить контроль исполнения данного поручения», – отметили в пресс-службе.

Во время приема Владимир Колчин также рассмотрел ряд обращений жителей Башкортостана и Оренбургской области, которые также обратились с просьбами к Президенту России.

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